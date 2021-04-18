В США оценили «экстремальный» беспилотник России для Арктики

https://static.news.ru/photo/fff9806e-a043-11eb-bec2-96000091f725_660.jpg Фото: zala-aero.com

Российский беспилотный летательный аппарат ZALA 421-08M вызвал восхищение у американских специалистов. Об этом пишет издание The National Interest.

Россия собирается добиться преимущества своих военных в Арктике с помощью морозоустойчивой техники. С этой целью делается ставка на «экстремальную» технику, способную функционировать при температурах до минус 52 градусов по Цельсию. Одним из таких комплексов, как пишет издание, стал беспилотный летательный аппарат ZALA 421-08M, который может летать в течение 80 минут на морозе и передавать разведывательные данные, пишет Крис Осборн.

Эта особенность выводит боевые возможности российской армии в Арктике на новый уровень, — считает автор.

ZALA 421-08M позволит российским военным осуществлять разведку местности в том числе тепловизорами, не покидая комфортные станции или транспортные средства.

Как писал NEWS.ru, Военно-воздушные силы США могут получить «новое супероружие» для применения против России в Арктике. Им станет совместное использование малозаметных стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit и истребителей пятого поколения F-35 Lightning II.