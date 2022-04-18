18+

Рубрики

Медиа

Архив

Проект «20 идей». Назван способ более эффективного расследования ДТП

Портативный 3D-сканер облегчит жизнь не только инспекторам полиции, но и водителям

Оружие

В США объявили о моратории на испытания противоспутникового оружия

Вице-президент Харрис объявила о моратории на испытания США противоспутникового оружия
04:37, 19 апреля 2022
В США объявили о моратории на испытания противоспутникового оружия Камала Харрис Фото: Ron Sachs/Pool/CNP/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

США ввели мораторий на испытания противоспутникового оружия, заявила вице-президент страны Камала Харрис. Она назвала такие испытания «опасными» при посещении базы космических сил «Ванденберг» в штате Калифорния, сообщает РИА Новости.

Эти тесты опасны, и мы не будем их проводить, — подчеркнула Харрис.

Вице-президент добавила, что в Белом доме намерены составить новые правила работы в космосе.

Идея моратория возникла в Вашингтоне, как ранее рассказывали американские СМИ, после испытаний Россией противоспутниковой системы в конце прошлого года. После этого Пентагон не стал проводить испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.

Ранее стало известно, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил: Россия в современных условиях должна обладать противоспутниковым оружием. Комментируя ситуацию со сбитым в рамках испытаний Минобороны РФ старым спутником, он отметил, что будущие войны начнутся в космосе. Кроме того, Рогозин назвал милитаризацию космоса темой, которая не может не беспокоить Россию.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео