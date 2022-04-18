В США объявили о моратории на испытания противоспутникового оружия

США ввели мораторий на испытания противоспутникового оружия, заявила вице-президент страны Камала Харрис. Она назвала такие испытания «опасными» при посещении базы космических сил «Ванденберг» в штате Калифорния, сообщает РИА Новости.

Эти тесты опасны, и мы не будем их проводить, — подчеркнула Харрис.

Вице-президент добавила, что в Белом доме намерены составить новые правила работы в космосе.

Идея моратория возникла в Вашингтоне, как ранее рассказывали американские СМИ, после испытаний Россией противоспутниковой системы в конце прошлого года. После этого Пентагон не стал проводить испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.

Ранее стало известно, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил: Россия в современных условиях должна обладать противоспутниковым оружием. Комментируя ситуацию со сбитым в рамках испытаний Минобороны РФ старым спутником, он отметил, что будущие войны начнутся в космосе. Кроме того, Рогозин назвал милитаризацию космоса темой, которая не может не беспокоить Россию.