В США объявили о моратории на испытания противоспутникового оружия
Вице-президент Харрис объявила о моратории на испытания США противоспутникового оружия
Евгений Бугров
Евгений Бугров
04:37, 19 апреля 2022
Камала ХаррисФото: Ron Sachs/Pool/CNP/Global Look Press
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США ввели мораторий на испытания противоспутникового оружия, заявила вице-президент страны Камала Харрис. Она назвала такие испытания «опасными» при посещении базы космических сил «Ванденберг» в штате Калифорния, сообщает РИА Новости.
Эти тесты опасны, и мы не будем их проводить, — подчеркнула Харрис.
Вице-президент добавила, что в Белом доме намерены составить новые правила работы в космосе.
Идея моратория возникла в Вашингтоне, как ранее рассказывали американские СМИ, после испытаний Россией противоспутниковой системы в конце прошлого года. После этого Пентагон не стал проводить испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.
Ранее стало известно, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил: Россия в современных условиях должна обладать противоспутниковым оружием. Комментируя ситуацию со сбитым в рамках испытаний Минобороны РФ старым спутником, он отметил, что будущие войны начнутся в космосе. Кроме того, Рогозин назвал милитаризацию космоса темой, которая не может не беспокоить Россию.