В США обратились к миру с призывом отказаться от российского вооружения

Госсекретарь США Энтони Блинкен обратился ко всем странам в мире с призывом не приобретать вооружения у России, сообщает ТАСС. Отмечается, что решение по возможным санкциям против Индии за покупку российских систем С-400 пока не принято. По словам дипломата, это связано в действиями России на Украине.

Мы продолжаем призывать все страны избегать новых крупных сделок по приобретению российских систем вооружения, — рассказал Блинкен.

Он добавил, что в Вашингтоне понимают тесное развитие Индии и России в оборонной сфере, но считают, что США могут стать «предпочтительным партнёром».

Жители Болгарии ранее остро отреагировали на заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что Украине необходимо поставлять тяжёлое вооружение. Читатели газеты «Факты» оставили десятки комментариев под статьёй о милитаристических призывах Германии. Свою точку зрения Бербок высказала на встрече министров иностранных дел стран — членов ЕС в Люксембурге. В Болгарии ей напомнили, что она в первую очередь дипломат и должна стремиться к мирному решению проблемы, а не усложнять ситуацию.