Соединённые Штаты «негласно» признали провал F-35

https://static.news.ru/photo/c0f35a5e-7a6c-11eb-8ef8-96000091f725_660.jpg Фото: Sra Duncan C. Bevan/U.S Air/Global Look Press

Разговоры со стороны Военно-воздушных сил США о необходимости создания новых лёгких истребителей выступают «негласным признанием» того, что программа самолётов F-35 Lightning II провалилась. Об этом сообщает американское издание Forbes.

По программе F-35 Lightning II напоминает двухместный тактический бомбардировщик дальнего радиуса действия F-111 Aardvark. Работы по последнему самолёту велись более 50 лет назад, а вместо запланированных 1700 единиц Пентагон закупил всего 550, — говорится в статье Forbes.

Одной из основных проблем бомбардировщика авторы публикации назвали многофункциональность, которая усложнила конструкцию и ограничила возможности эксплуатации. К тому же фактическая стоимость F-111 Aardvark в пять раз превысила проектную.

F-35, конечно, обладает многими качествами F-111. Единый базовый набор систем, упакованный в три в целом одинаковых планера, должен удовлетворять требованиям ВВС, военно-морского флота и Корпуса морской пехоты, не говоря уже об иностранных эксплуатантах, — говорится в публикации.

При этом эксперты Forbes не исключили, что Пентагон может инициировать создание нового истребителя и ограничить производство F-35 Lightning II.

Как писал NEWS.ru, ВВС США запустили исследовательскую программу, по итогам которой военные намерены определить оптимальный состав тактического авиационного флота. При этом будет оценена целесообразность замены истребителей F-16 Fighting Falcon на новые машины. О возможности разработки нового самолёта на замену F-16 объявил начальник штаба ВВС США Чарльз Браун. По его словам, речь идёт о самолёте, который можно будет условно отнести к поколению 4+ или 5-. Новая машина должна будет получить бортовые системы с открытой архитектурой и возможность быстрого обновления программного обеспечения. Истребитель будет выполнять те же задачи, что и F-16, но по некоторым характеристикам будет превосходить Fighting Falcon.

Истребители F-16 стоят на вооружении США с 1979 года. Предполагалось, что в 2025 году их постепенно начнут заменять новыми F-35A Lightning II. Но позже срок службы Fighting Falcon продлили до 2050 года.