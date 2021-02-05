США не намерены создавать с Турцией рабочую группу по С-400

https://static.news.ru/photo/0d32ed44-67d0-11eb-babb-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

США не собирается создавать с Турцией рабочую группу для урегулирования санкций из-за приобретения Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом заявил посол США в Турции Дэвид Саттерфилд.

Я бы хотел подчеркнуть, что рабочей группы [по С-400] нет и не будет. Это вопрос соблюдения законов США, — цитирует его Anadolu.

Саттерфилд отметил, что надеется на решение проблемы С-400, но если это невозможно, то Вашингтон акцентирует внимание на всех сферах нашего сотрудничества, которые напрямую не затронуты санкциями.

Американский дипломат подчеркнул, что Вашингтон пошёл на введение санкций с сожалением, поскольку ситуация с С-400 продолжалась больше года и так и не была урегулирована.

Кризис в отношениях между Вашингтоном и республикой разгорелся в июле 2019 года. США требовали от партнёра по НАТО купить комплексы Patriot вместо C-400. Эрдоган отказался идти на уступки. Тогда Белый дом пригрозил ввести санкции, а также лишить союзника новых американских истребителей F-35. В декабре 2020 года Вашингтон ввёл ограничения в отношении секретариата оборонной промышленности Турции и главы ведомства Исмаила Демира, а также против ещё трёх физических лиц с турецким гражданством. В Минфине США заявили, что попавшие под ограничения организация и граждане связаны с Россией.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что российская зенитная ракетная система С-400, которую Турция купила у РФ, несовместима с технологиями НАТО. Он добавил, что данные комплексы могут угрожать авиации Блока, писал NEWS.ru. По его словам, Альянс в связи с этим приветствует переговоры Турции с остальными государствами — членами союза о возможных поставках систем ЗРК Patriot или SAMP/T.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские зенитные ракетные комплексы С-400 готовы к вводу в эксплуатацию в Турции. Об этом заявил руководитель турецкого управления оборонной промышленности Исмаил Демир.