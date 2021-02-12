Американские журналисты назвали ВМФ России реальной угрозой для стран НАТО

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Современные возможности Военно-морского флота РФ показывают высокое развитие общего военного потенциала страны, что должно обеспокоить страны НАТО, говорится в статье, опубликованной в американском издании The Diplomat.

В статье отмечается , что Россия обладает сильными морскими традициями и в структуре её ВМФ подводные лодки занимают важное место как в ядерном сдерживании, так и в демонстрации силы. При этом военный потенциал страны вырос с 1991 года после реформ в области модернизации и финансирования, а также благодаря переходу к высокотехнологичным вооружениям, что оказало большое влияние и на состояние флота.

Возрождение российских подводных лодок представляет собой серьёзные проблемы для США и союзных держав, — отметил автор материала.

По его словам, помимо разработки ультрасовременных подводных лодок, российская сторона усиленно работает над новыми нишевыми возможностями. Автор выделил субмарины проектов «Ясень» и «Борей», подчеркнув, что первые получат крылатые ракеты «Калибр», а вторые — межконтинентальные баллистические ракеты «Булава-30». Кроме этого, АПЛ специального назначения «Хабаровск» и «Белгород» станут носителями ядерных торпед «Посейдон».

Как писал NEWS.ru, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российские ЗРК С-400, которые Турция купила у РФ, несовместимы с технологиями НАТО. Он добавил, что данные комплексы могут угрожать авиации Альянса.