В США назвали преимущества «неудержимого» танка M1Abrams 19FortyFive назвало преимущества «неудержимого» танка M1Abrams

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М1А2 Abrams

Обозреватель 19FortyFive Харрисон Касс заявил, что американский танк M1 Abrams остаётся одним из самых тяжёлых серийных танков. Журналист в своей статье назвал боевую машину «неудержимой» и перечислил её особенности. По его словам, главной отличительной чертой является комбинированная броня Chobham и системы управления огнём, которые позволяют поражать цели на дальности до 2000 метров.

Танк получил комбинированную броню Chobham, конструкция которой засекречена. Известно, что Chobham представляет собой керамические пластины в металлическом каркасе, который соединяют с опорной плитой и несколькими эластичными слоями, — сказано в публикации.

Харрисон также отметил снаряды M829A3 и газотурбинный двигатель Honeywell AGT1500, который позволяет танку развивать скорость до 72 километров в час.

Профессор, эксперт по международным отношениям из Университета Лестера Эндрю Футтер ранее заявил, что Великобритания будет уязвимой в случае нанесения ударов российским гиперзвуковым комплексом «Кинжал». Он отметил, что у Лондона нет возможности перехватывать подобное оружие. Он добавил, что с начала холодной войны руководство Британии полагалось исключительно на сдерживание из-за высокой стоимости разработок в области активной противоракетной обороны..