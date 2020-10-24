В США назвали единственное оружие против России

https://static.news.ru/photo/5bbec614-15db-11eb-9993-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Navy/Global Look Press

Американский истребитель пятого поколения F-35 является единственным самолётом, который сможет противостоять России в случае RAND.

Возможности НАТО в условиях интенсивного конфликта с РФ улучшатся с появлением в 2020-х годах сотен истребителей пятого поколения, — цитирует РИА Новости американских экспертов.

По мнению аналитиков центра, в случае боевых действий самолёты F-35 смогут прорвать российскую систему ПВО и внести значительный вклад с первых часов конфликта.

Уточняется, что страны Североатлантического альянса, подписавшие договор на поставку F-35, должны совершенствовать свой воздушный флот, чтобы в будущем проводить совместные операции с участием нового истребителя.

Ранее стало известно, что США вскоре разместят на Аляске 150 истребителей F-22 и F-35 пятого поколения. Об этом заявил сенатор от штата Дэн Салливан. Это сделает северный регион местом самой большой концентрации самолётов-невидимок. В Америке не скрывают, что подобная игра мускулами — ответ на участившиеся полёты российской авиации за полярным кругом и усиление противостояния с РФ в регионе в целом.

F-35 — истребитель-бомбардировщик, спроектированный с использованием технологии уменьшения заметности и способный нести ядерное оружие. Вместе с США в проекте его создания принимали участие Канада, Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия и Турция. В 2019 году Вашингтон исключил Анкару из числа участников программы из-за приобретения Турцией у РФ зенитных ракетных комплексов С-400. Истребители F-35 также закупают Япония и Израиль, писал NEWS.ru.