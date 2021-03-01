Американцы модернизировали «убийцу» российских С-400

https://static.news.ru/photo/860bfb78-7a6a-11eb-b851-96000091f725_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Американские специалисты устранили проблемы стратегического малозаметного бомбардировщика B-21 Raider. Ранее самолёт называли «убийцей» российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф». О модернизации судна рассказал генерал-лейтенант ВВС США Дьюик Ричардсон.

В январе эксперты сообщали, что американские военные могут получить не менее 100 единиц самолёта. Общая стоимость — 80 млрд долларов.

Бомбардировщик создаёт корпорация Northrop Grumman. Ричардсон в ходе симпозиума Air Warfare отметил, что специалисты провели «серьёзную модернизацию» B-21 Raider. По мнению журналистов, речь идёт о проблемах с воздухозаборниками.

В этой программе нет ничего, что могло бы привести к сбою в стоимости или графике, — цитирует Ричардсона журнал Aviation Week & Space Technology.

Как ранее передавал NEWS.ru, ВВС США заключили договор на поставку 400 крылатых стелс-ракет AGM-158B Joint Air-to-Surface Standoff Missile-Extended Range (JASSM-ER). Контракт заключён с американской компанией Lockheed Martin.

Военно-промышленная корпорация должна произвести ракеты до июля 2025 года. За это получит по контракту $428,4 млн.