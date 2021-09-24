В США истребитель Су-35 назвали крайне опасным противником

Российские истребители Су-35, способные уничтожать цели в воздухе, на земле и в воде, весьма опасны в бою. Такое мнение в статье, опубликованной порталом 19Fortyfive, высказал офицер американской армии в отставке Брент Иствуд.

Бывший военный отметил , что ВМС США больше всего беспокоит противокорабельная ракета «Оникс». Её авиационным вариантом можно оснастить истребитель, способный нести до восьми тонн ракет и бомб с лазерным и спутниковым наведением.

Су-35 обладает большим функционалом, оснащён современной авионикой, доработанной радиолокационной станцией, подчеркнул Иствуд.

Он добавил, что истребитель приглянулся многим странам. Так, Египет в 2020 году купил партию Су-35, и ожидает ещё 19 таких самолётов. Заинтересованность в истребителе проявляют Турция и Египет.

Колумнист считает, что Москва, экспортируя Су-35 разным странам, создаёт сеть союзов по всему Ближнему Востоку, меняя баланс сил в обширном регионе и формируя свою «клиентскую базу».

Ранее стало известно, что по оценке южноафриканского журнала Ultimate Defence манёвренность российского многоцелевого истребителя Су-35, а также характеристики его бортового оборудования превосходят показатели французского самолёта Rafale. Эти факторы, по мнению издания, позволят Су-35 одержать победу в случае воздушного боя.