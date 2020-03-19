https://static.news.ru/photo/731697e4-69cc-11ea-bae3-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Hunini/wikimedia.or

Американская компания Raytheon успешно завершила первый этап испытаний радиолокационной станции, способной обнаруживать и сопровождать гиперзвуковые цели.

Об этом сообщили в пресс-службе компании. По её данным, новый радар для зенитного ракетного комплекса поступит военным США в 2022 году. Его разработка началась осенью 2019 года.

В ходе первых испытаний была протестирована настройка приёмо-передающих модулей, проконтролировано функционирование радара с симуляцией различных целей. Далее разработчики планируют собрать все элементы станции, после чего её протестируют на реальных мишенях, передаёт «Российская газета».

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