16+

Рубрики

Медиа

Архив

Оружие

В состав российского флота вошла подводная лодка «Волхов»

13:06, 24 октября 2020
Фото: mil.ru

Подводная лодка «Волхов» проекта 636.3 24 октября официально вошла в состав Военно-морского флота России.

Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе судостроительного предприятия «Адмиралтейские верфи». В Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония подъёма Андреевского флага на судне.

Подводная лодка «Волхов» является второй в серии из шести субмарин, строящихся на «Адмиралтейских верфях» для Тихоокеанского флота по приказу главкома ВМФ. «Волхов» заложили в июле 2017 года и спустили на воду в декабре 2019 года. В этом же месяце передали заказчику первое судно серии — подлодку «Петропавловск-Камчатский». Сейчас в цехах продолжается строительство «Магадана» и «Уфы».

Подводные лодки проекта 636.3 «Варшавянка» относятся к третьему поколению больших дизель-электрических субмарин, они являются одними из самых малошумных в мире. Субмарины имеют длину 74 метра и водоизмещение более 3900 тонн. Рабочая глубина погружения — 240 метров, предельная — 300 метров, дальность хода составляет до 7500 морских миль. Основное вооружение — ракетный комплекс «Калибр ПЛ» с одноимёнными крылатыми ракетами, которые можно запускать из подводного положения через торпедные аппараты.

Ранее ВМС Японии спустили на воду первую подлодку нового типа «Тайгэй» («Большой кит»), сообщал NEWS.ru.

Telegram

Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео