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Видео с одним из этапов полевых испытаний новейшей боевой машины 2С38 с кодовым названием «Деривация», которые проходят в Нижнем Новгороде, появилось в Интернете.

Ролик опубликован телеканалом «Звезда».

Машина оснащена 57-миллиметровой пушкой высокой баллистики и имеет повышенную точность стрельбы. Кроме того, она оборудована автоматизированной системой управления огнём, которая может регулироваться дистанционным способом.

«Деривация» способна поражать воздушные, легкобронированные наземные и надводные цели.

Ранее NEWS.ru писал, что Военно-промышленная компания (ВПК) совместно с Минобороны РФ закончила предварительные испытания опытных образцов БТР К-16 и БМП К-17 на базе перспективного колёсного шасси «Бумеранг». Результаты тестов учтут при серийном производстве боевых машин. Его начало запланировано на 2022 год.