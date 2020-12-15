В РВСН назвали срок постановки ракеты «Сармат» на боевое дежурство

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Межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» заступит на боевое дежурство в Ракетных войсках стратегического назначения в 2022 году. Об этом заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

По его словам, сейчас готовятся государственные лётные испытания комплекса.

Уже сегодня в Ужурском ракетном соединении развёрнуты работы по подготовке головного ракетного полка к перевооружению, — рассказал командующий в беседе с «Красной звездой».

Ракета «Сармат» (РС-28), бросковые испытания которой завершились на космодроме Плесецк, должна заменить самую тяжёлую в мире стратегическую ракету «Воевода». Ожидается, что ракета сможет атаковать цели и через Северный полюс, и через Южный.

Ранее NEWS.ru сообщал, что залповый пуск Россией сразу четырёх баллистических ракет Р-30 «Булава-30» из акватории Охотского моря по полигону Чижа в Архангельской области выглядел как «превью конца цивилизации». Так охарактеризовал запуск, произведённый 12 декабря 2020 года подводным ракетным крейсером «Владимир Мономах», американский журнал Popular Mechanics.