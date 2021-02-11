В России строят ещё три тяжёлых беспилотника «Охотник»

https://static.news.ru/photo/b6c9e432-6cff-11eb-8a12-96000091f725_660.jpg Фото: Скрин с видео mil.ru

Новосибирский авиазавод имени Чкалова (НАЗ) приступил к строительству ещё трёх опытных образцов тяжёлого ударного беспилотника С-70 «Охотник», сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

НАЗ ведёт строительство ещё трёх опытных образцов БПЛА С-70 — второго, третьего и четвёртого. По плану они должны быть последовательно подключены к лётным испытаниям в течение 2022–2023 годов, — рассказал он.

По его словам, разработчики изменят конструкцию второго аппарата по опыту эксплуатации первого «Охотника», лётные испытания которого стартовали в августе 2019 года. Он не уточнил степень сборки образцов.

Источник отметил, что доработки коснутся систем бортового радиоэлектронного оборудования и элементов конструкции планера. При этом третий и четвёртый аппараты «будут фактически соответствовать» серийной версии беспилотника.

В Объединённой авиастроительной корпорации не стали комментировать озвученные источником данные, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее американский аналитик Самуэль Бендетт заявил, что российский тяжёлый ударный дрон С-70 «Охотник», возможности которого сейчас позволяют использовать его в качестве ведомого для истребителя Су-57, в будущем будет способен действовать автономно.

«Охотника» разработали специалисты ОКБ Сухого. Машина имеет 14 метров в длину и размах крыльев в 19 метров. Взлётная масса дрона составляет 20 тонн, максимальная скорость — 1000 километров в час. БПЛА выполнен в схеме «летающее крыло» с применением материалов, снижающих радиолокационную заметность. В ноябре 2020 года Минобороны сообщило, что С-70 в ходе испытаний впервые нанёс бомбовый удар неуправляемыми боеприпасами по наземным целям.