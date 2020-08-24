В России стартовали испытания ЗРС С-500

https://static.news.ru/photo/b04e34e8-e60c-11ea-80ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России приступили к государственным испытаниям новейшей зенитно-ракетной системы (ЗРС) С-500 «Прометей». Об этом рассказал вице-премьер Юрий Борисов.

Действительно, факт, что начаты госиспытания, и сегодня упрощённая комплектация С-500 имеет место быть, — цитирует РИА Новости его выступление на форуме «Армия-2020».

Чиновник добавил, что уже начались закупки комплектующих для серийного производства ЗРС.

В Минобороны рассчитывают получить первые С-500 в 2021 году. Серийные же их поставки в войска начнутся в 2025 году.

С-500 «Прометей» относится к новому поколению ЗРС «земля-воздух». Это универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. ЗРС способна поражать баллистические и аэродинамические цели, а также крылатые ракеты.

Ранее NEWS.ru писал, что «Прометей» станет первым поколением систем противокосмической обороны. По словам начальника ВКС РФ генерал-полковника Сергея Суровикина, дальность поражения комплекса составляет 600 км, что позволит использовать его для защиты Земли от метеоритов и других небесных тел.