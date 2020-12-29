В России создают лазерное оружие против дронов

https://static.news.ru/photo/e1f7a562-4a23-11eb-a2f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Petro Poroshenko/Global Look Press

Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко заявил, что в России создаются новые лазерные комплексы. По его словам, вооружение предназначено для борьбы с беспилотниками.

Об этом Криворучко рассказал в беседе с «Красной звездой».

В настоящее время выполняются работы по созданию лазерных комплексов для противодействия беспилотным летательным аппаратам, а также оптическим и оптико-электронным средствам противника, — отметил офицер.

Он добавил, что подобные комплексы разрабатываются в таком виде, чтобы их можно было использовать на бронетанковой технике.

Криворучко также рассказал о создании радиочастотного комплекса для функционального поражения радиоэлектронной аппаратуры беспилотников.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в мае 2020 года Военно-морские силы США провели успешные испытания в Тихом океане лазерного оружия против беспилотного летательного аппарата. Командование Тихоокеанского флота рассказало, что испытывалась так называемая система твердотельного лазерного оружия (Solid State Laser Weapons System).