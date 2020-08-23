В России создали новое поколение подводных буксировщиков

https://static.news.ru/photo/49f31192-e534-11ea-afc3-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil.ru

Главный конструктор завода «Буревестник» сообщил о создании нового поколения подводных буксировщиков для скоростного передвижения спецназа ВМФ. Они уже прошли заводские испытания.

За три-четыре месяца мы сделали абсолютно новый буксировщик. То техническое задание, которое мы сами себе придумали, оно перекрывает все мечты ВМФ. До испытаний прошло три-четыре месяца. Буксировщик прошёл испытания заводские, и мы его представляем заказчикам, — цитирует его РИА Новости.

Он также добавил, что уже утром 23 августа продукция была предоставлена главнокомандующему ВМФ. Он проявил к ней особый интерес. Завод готов выпускать по несколько сотен подобных изделий в год, а в перспективе выйти на производство нескольких тысяч.

По словам Трошина, на сегодняшний день буксировщики используются спецназом ВМФ, в службах ФСО, ФСБ, Росгвардии и МЧС.

Все они проявляют интерес к нашей технике, — отметил представитель завода.

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