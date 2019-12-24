https://static.news.ru/photo/198bff16-266a-11ea-8970-fa163e074e61_660.jpg Олег Салюков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главком Сухопутных войск РФ генерал армии Олег Салюков заявил о начале работ по созданию робототехнических комплексов тяжёлого и среднего класса «Штурм» и «Соратник».

Открыты опытно-конструкторские работы по созданию робототехнических комплексов тяжёлого и среднего класса «Штурм» и «Соратник», — цитирует ТАСС Салюкова.

По его словам, внедрение роботов в войска будет способствовать изменению «порядка и способов решения общевойсковыми формированиями тактических задач в бою».

Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин заявил, что беспилотники и роботы повышают возможности работы военных подразделений в несколько раз. Об этом он рассказал в ходе заседания расширенной коллегии Министерства обороны.