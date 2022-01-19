В России создадут противолодочный беспилотный катер

В России создают беспилотный катер, способный в автономном режиме обнаруживать противника и применять по нему торпедное вооружение. Новое вооружение создаётся в интересах Военно-морского флота РФ, пишет ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Ведётся разработка беспилотного катера, основным предназначением которого является поиск и уничтожение подлодок противника в автономном режиме. После обнаружения вражеской лодки беспилотная система будет самостоятельно идентифицировать цель и принимать решение на пуск торпеды, — сказал источник.

Такая система может работать не только в режиме автопилота, но и под управлением небольшого экипажа. Предполагается, что в будущем такие катера будут использовать для установления противолодочного рубежа в дальней морской зоне и в Арктике.

Ранее сообщалось, что атомную подводную лодку проекта 971 «Самара» планируют отремонтировать и вернуть в строй. Субмарина пополнит Тихоокеанский флот уже в 2023 году. Кроме восстановления, подлодку также ждёт модернизация.