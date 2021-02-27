В России создадут атакующие стаей беспилотники

https://static.news.ru/photo/d357a8e6-7a2e-11eb-9b04-96000091f725_660.jpg Фото: UAC/Global Look Press

Многоцелевой беспилотный комплекс «Молния» разрабатывается в интересах Воздушно-космических сил РФ компанией «Кронштадт». Его особенностью станут реактивные беспилотники, запускаемые роем с самолёта-носителя.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Беспилотники этой системы будут запускаться стаей с самолёта-носителя, например для прорыва вражеской ПВО или ведения групповой радиоэлектронной борьбы совместно с пилотируемыми самолётами, — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что аппараты также можно будет применять в качестве высокоточных управляемых боеприпасов или разведчиков-целеуказателей.

Беспилотники, созданные с использованием технологии «стелс», будут иметь удлинённый фюзеляж и складывающееся крыло. Носителями для них могут служить боевые и военно-транспортные самолёты, тот же Су-57 сможет нести до восьми аппаратов во внутрифюзеляжных отсеках.

Пока планируется, что один аппарат системы будет​ иметь длину 1,5 метра и крыло размахом до 1,2 метра. Скорость аппарата, оборудованного турбореактивным двигателем, заявлена на уровне 600–700 километров в час, предполагаемая масса боевой части или полезной нагрузки — около пяти-семи килограммов. Дальность применения беспилотника составит несколько сотен километров, — отметил источник агентства.

Ранее NEWS.ru сообщал, что конструкторское бюро «Современные авиационные технологии» предложило создать ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) АР-10 «Аргумент». Его предполагается сконструировать на основе лёгкого реактивного учебно-тренировочного самолёта СР-10. Длина АР-10 «Аргумент» составит 9,7 метра, размах крыла — 8,4 метра, высота на стоянке — 3,4 метра.