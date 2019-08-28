https://static.news.ru/photo/8afd2d40-c9aa-11e9-8f7a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российская самолётостроительная корпорация «МиГ» приступила к серийному производству истребителей МиГ-35. Об этом сообщил гендиректор компании Илья Тарасенко на Международном авиасалоне МАКС-2019.

По его словам, поставки самолётов начались с прошлого года.

Производство полностью развёрнуто, мы готовы обеспечивать все потребности как для Минобороны РФ, так и для других заказчиков, — цитирует Тарасенко ТАСС .

Контракт на поставку нескольких десятков истребителей будет подписан с Минобороны в ближайшее время, уточнил он.

В свою очередь директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщил, что заявки на покупку МиГ-35 поступили уже от нескольких стран.

МиГ-35 — новейший многоцелевой истребитель, начало лётных испытаний и международная презентация которого состоялись в январе 2017 года. В декабре того же года завершились заводские испытания. Истребитель создан для работы в зонах вооружённых конфликтов в условиях насыщенной системы ПВО противника. Он способен выполнять многоцелевые задачи и поражать воздушные, наземные и надводные цели.

Ранее, как писал News.ru, Илья Тарасенко проинформировал, что корпорация намерена до конца текущего года согласовать с Минобороны тактико-техническое задание на тяжёлый ударный беспилотник «Скат». Макет «Ската» впервые был представлен на авиасалоне МАКС-2007.