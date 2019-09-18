Генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов назвал дальность действия российских ракет Х-101 недостижимой для конкурентов.
Так он ответил на вопрос
Главное — наша технологическая база, которой можно гордиться, — сказал Обносов.
По его словам, у российских разработчиков есть возможности для улучшения тактико-технических характеристик ракет, однако существуют определённые ограничения.
Мы очень законопослушная страна. У нас система ограничений связана с международными обязательствами и жёстко контролируется, — подчеркнул гендиректор.
Он также добавил, что нельзя допустить новую гонку вооружений, но отметил, что безопасность страны будет обеспечена.
Ранее News.ru писал о том, что генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал о существовании «независимых разведданных» с доказательством того, что Россия продолжает «разрабатывать и развёртывать» новые ракетные вооружения, нарушающие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).