В России провели учения с боевым роботом «Маркер»

https://static.news.ru/photo/4eaccea4-023e-11eb-a9d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: fpi.gov.ru

Военнослужащие Центрального военного округа провели учения, в которых был задействован боевой робот «Маркер».

Об этом сообщил гендиректор Фонда перспективных исследований (ФПИ) Андрей Григорьев. По его словам, робота отправили на учения после того, как он «выступил» на форуме «Армия-2020» в конце августа — начале сентября, передаёт ТАСС.

Да, «Маркер» учения провёл, — подтвердил Григорьев участие робота в манёврах.

«Маркер» разрабатывался в качестве основы для отработки взаимодействия беспилотной авиации, наземных роботов и спецназа. В интервью ТАСС глава Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники ФПИ Олег Мартьянов сообщил, что разработчики планируют испытать платформу с мотострелковым взводом: специалисты хотели сравнить время и расход боеприпасов при выполнении задач военнослужащими и «Маркером».

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