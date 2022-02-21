В России приостановили разработку военно-транспортного самолёта Ил-112В

В России приостановили разработку лёгкого военно-транспортного самолёта Ил-112В. Как сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе, работы остановлены до завершения расследования крушения первого опытного образца в подмосковной Кубинке 17 августа 2021 года.

Работы по самолёту приостановлены до завершения работы комиссии по расследованию причин катастрофы первого опытного образца воздушного судна, которая произошла летом прошлого года в Кубинке, — сказал собеседник агентства.

Источник пояснил, что решение о продолжении работ будет приниматься госзаказчиком по итогам расследования. По его данным, также была остановлена сборка второго и третьего лётных образцов Ил-112В на Воронежском акционерном самолетостроительном обществе (ВАСО).

Другой собеседник издания добавил, что по итогам расследования аварии могут потребоваться дополнительные работы как по двигателю, так и по планеру.

Опытный образец Ил-112В потерпел катастрофу в 1,5 км от взлётно-посадочной полосы близ авиабазы Кубинка. По предварительным данным, к крушению привели помпаж и разрушение двигателя. Его элементы попали в топливную систему, что привело к возгоранию.

Бывший главный конструктор «Ил» Николай Таликов рассказал, что на протяжении нескольких лет эксперты знали о проблемах с двигателями самолётов этой серии, однако молчали. По его словам, в компании слишком долго не обращали внимания на возможность неполадок, в результате чего инцидент и стал возможным.