В России спроектировали танкового робота-подносчика

https://static.news.ru/photo/571e66ae-b3b6-11eb-8b2c-96000091f725_660.jpg Военный тягач МТ-ЛБ Фото: remdizel.com

Специалисты Военной академии материально-технического обеспечения (ВА МТО) имени генерала Хрулёва спроектировали уникальную роботизированную установку на базе тягача МТ-ЛБ (известен как «Мотолыга»), которую можно применять для подвоза боеприпасов танкам на передовой линии боевых действий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспатент.

Робот, которого придумали учёные из России, представляет собой удлинённую версию МТ-ЛБ. Механизм подачи боеприпасов предполагается разместить в грузовом отсеке. Комплекс управляется оператором, который может находиться на расстоянии до пяти километров. Помимо танков, машина способна снабжать БМП и самоходки.

Уникальность своего технического решения специалисты ВА МТО объясняют тем, что все существующие на данный момент заряжающие роботы могут работать только с самоходной артиллерией.

Задача, на решение которой направлено заявленное техническое решение, заключается в создании универсального робототехнического транспортно-заряжающего комплекса не только для самоходной артиллерии, но и впервые — для танков и БМП, аналогов которому в мире не существует, — пояснили разработчики.

В описании изобретения упоминаются южнокорейская машина K10, работающая только с самоходкой K9 Thunder, и комплекс XM2002 для американской 155-милиметровой гаубицы XM2001 Crusader. Оба устройства являются узкоспециализированными, кроме того, они не могут управляться удалённо.

Российский комплекс на базе «Мотолыги» сможет сократить время загрузки боевой техники боеприпасами в 3-4 раза и снизит физическую нагрузку на экипажи.

Ранее стало известно, что российские специалисты намерены к 2023 году представить полноценный образец робота для работы в открытом космосе.