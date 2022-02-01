В России предложили способ борьбы с малоразмерными беспилотниками

В Военном университете Минобороны изобрели новый способ борьбы с малоразмерными беспилотниками. Как рассказал «Народным Новостям» военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев, суть метода заключается в распылении осколков с квадрокоптера. Это позволит вывести из строя вражеский БПЛА не уничтожая его.

Самое интересное, что оно не уничтожает беспилотный летательный аппарат, а просто выводит его из строя. Далее его можно просто захватить и использовать в иных целях <....> Нужно делать так, чтобы человек как можно меньше участвовал непосредственно в боевых действиях. Это дает возможность сохранять жизни, — рассказал Перенджиев.

Небольшой квадрокоптер с помощью многоствольного боевого модуля способен «распылять» боеприпас на разлетающиеся в разные стороны мелкие осколки, говорится в документе, опубликованном на сайте Роспатента. По словам политолога, данное изобретение особенно актуально для объектов, на территории которых могут находиться беспилотные летательные аппараты.

Сейчас, по словам Перенджиева, в Вооруженных сила РФ взят курс на роботизированные и электронные устройства. При этом, по его словам, Запад делает ставку на цифровые устройства, однако наиболее перспективными являются именно роботизированные.