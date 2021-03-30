В России предложили создать «умную» артиллерию из устаревших орудий

https://static.news.ru/photo/dda6b7fe-245a-11ea-a5d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Комплект унифицированного оборудования, обеспечивающего автоматический ввод данных для стрельбы и наведение на морально устаревших буксируемых орудиях планирует разработать ВНИИ «Сигнал». Это позволит модернизировать орудия до уровня высокоэффективных артиллерийских систем. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ВНИИ.

В настоящее время на вооружении российской армии имеется целый ряд буксируемых орудий, где вручную необходимо вводить данные для стрельбы. Также в ручном режиме происходит наведение на цель и непосредственно огонь. При этом современные боевые действия требуют всё более высокой степени автоматизации средств поражения в рамках единой разведывательно-ударной системы.

В компании заявили , что специалисты провели ряд научных изысканий, в рамках которых были исследованы возможности автоматизации ствольной буксируемой артиллерии, дабы увеличить её эффективность.

Принципиальная возможность такой модернизации подтверждена. Разработку комплекта автоматизации и приводов для буксируемых орудий планируем провести в ближайшие годы, — сообщили в компании.

По словам специалистов, для автоматического наведения буксируемых орудий могут использоваться электроприводы поворотного перемещения, которые были отработаны при создании новой бронетехники и не препятствуют, по необходимости, управлению в ручном режиме. В результате гаубицы станет возможно интегрировать в единую систему управления тактического звена.

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