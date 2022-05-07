В России объяснили неуязвимость беспилотников ZALA для украинских военных РИА Новости: спецзащита делает неуязвимыми для украинских военных беспилотников ZALA

Фото Kalashnikov Media/Russian Look/Global Look Press

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) войск Украины не могут подавить российские беспилотники, которые разработала компания ZALA AERO, входящая в концерн «Калашников». Неуязвимыми российские БПЛА делает специальный защищённый радиоканал связи, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Специальная защищённая линия связи разведывательных беспилотных аппаратов, а также барражирующих боеприпасов разработки ZALA AERO концерна «Калашникова» позволяет выполнять полёты в районах действия украинских систем РЭБ, — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что пока не было ни одного случая успешных действий против беспилотника со стороны средств РЭБ войск Украины. В ходе спецоперации беспилотники ZALA используют подразделения Росгвардии.

Ранее стало известно, что только за ночь с 4 на 5 мая российские системы ПВО сбили три украинских самолёта и 14 беспилотников, сообщает Минобороны. В числе сбитых беспилотников значится аппарат «Байрактар-ТБ2», нейтрализованный в районе острова Змеиный.