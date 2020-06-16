В России нашли ответ на удар американскими «Томагавками» по Москве

Россия способна отбить массированный удар шести тысяч американских дозвуковых крылатых ракет BGM-109 Tomahawk («Томагавк») по Москве. Для этого потребуется встречный воздушный ядерный взрыв.
Такое мнение
Всё, что не сгорит над столицей и областью в плазме взрыва, упадёт на землю. Это, конечно, будет уже не полноценный ядерный взрыв, но радиационного загрязнения не избежать, — уверен обозреватель.
Ранее NEWS.ru сообщал, что вооружение стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress ВВС США может «нанести удар» по России без захода самолётов в воздушную зону, которую охраняют ЗРК С-400 «Триумф». Бомбардировщик располагает крылатыми ракетами, способными поразить цель с расстояния до 1200 км, что достаточно для атаки на стратегические объекты РФ в Арктике и части Сибири.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен