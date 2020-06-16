В России нашли ответ на удар американскими «Томагавками» по Москве

https://static.news.ru/photo/7d0845fa-b039-11ea-8f91-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Navy/Global Look Press

Россия способна отбить массированный удар шести тысяч американских дозвуковых крылатых ракет BGM-109 Tomahawk («Томагавк») по Москве. Для этого потребуется встречный воздушный ядерный взрыв.

Такое мнение высказал обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин. В своей статье он предупреждает о возможных последствиях данного способа обороны.

Всё, что не сгорит над столицей и областью в плазме взрыва, упадёт на землю. Это, конечно, будет уже не полноценный ядерный взрыв, но радиационного загрязнения не избежать, — уверен обозреватель.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вооружение стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress ВВС США может «нанести удар» по России без захода самолётов в воздушную зону, которую охраняют ЗРК С-400 «Триумф». Бомбардировщик располагает крылатыми ракетами, способными поразить цель с расстояния до 1200 км, что достаточно для атаки на стратегические объекты РФ в Арктике и части Сибири.