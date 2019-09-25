Российская компания ORSIS запустила в серийное производство полуавтоматическую винтовку AR-15 американского образца.
Ранее мы собирали подобные винтовки из американских комплектующих. Сейчас компания наладила собственный выпуск, независимый от поставок комплектующих из Соединённых Штатов, — сообщил РИА Новости представитель предприятия.
По его словам, аналог выгодно отличают стволы от ORSIS, которые позволяют повысить ресурс оружия и добиться улучшения его точности, информирует «ПолитЭксперт».
Ранее News.ru писал, что новый пистолет «Удав» для армии России прошёл государственные испытания и рекомендован к принятию на вооружение. Он заменит собой традиционный пистолет Макарова. Оружие сконструировано под патрон 9х21 и предназначено для поражения защищённого противника. Его пуля способна пробить бронежилет третьего класса.