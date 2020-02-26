https://static.news.ru/photo/1a0f3012-58a5-11ea-85eb-fa163e074e61_660.jpg ЗРК С-350 «Витязь» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новейший зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь» принят в состав Воздушно-космических сил. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Недавно комплекс прибыл в учебный центр зенитных ракетных войск ВА ВКО имени Жукова, — передаёт телеканал «Звезда» со ссылкой на заявление ведомства.

Ранее были проведены учения, во время которых боевой расчёт ЗРК С-350 уничтожил электронными пусками условного противника и совершил марш в новый район.

В ходе приёма комплекса на полигоне в Астраханской области расчёты учебного центра зенитных ракетных войск провели тренировки, включающие обнаружение и условное уничтожение реальных воздушных целей.

Как писал NEWS.ru, российский спецназ в 2020 году примет на вооружение новый тяжеловооружённый бронированный вертолёт Ми-8АМТШ-ВН. В военных кругах машину уже прозвали «летающий танк». С помощью нового вертолёта военные смогут ликвидировать наземные, морские, воздушные цели на расстоянии до 20 км независимо от погодных условий. Машина будет выпускаться в нескольких модификациях, в зависимости от количества оружия. Самая максимально оснащённая версия вертолёта сможет перевозить до четырёх ракет «Гермес», восемь сверхзвуковых снарядов «Атака» или две тонны авиабомб.