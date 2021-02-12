В РФ завершены испытания системы предупреждения о ракетном нападении

https://static.news.ru/photo/6337acd2-6ea3-11eb-bbcf-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России завершились государственные испытания системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Об этом сообщил генеральный конструктор СПРН Сергей Боев.

Самое главное, что нам предстояло, и на сегодня мы эту задачу решили, на новых технологиях, с высокопроизводительными вычислительными средствами обеспечить обработку этой информации и передачу на высшие командные пункты военно-политического руководства страны, — приводит слова Боева телеканал «Звезда».

Он отметил, что испытания были успешно завершены в декабре 2020 года. По его словам, это была проверка не только системы СПРН в целом, но и командного пункта в частности.

Как поясняет источник, военнослужащие смогли в кратчайшие сроки обеспечить полный контроль СПРН благодаря появлению модульных радиолокационных станций лёгкой сборки «Воронеж». Таким образом, покрываются все потенциально опасные направления для нашей страны.

Работы по обеспечению безопасности и совершенствованию СПРН продолжатся. В дальнейшем они будут направлены на создание сплошного двухдиапазонного радиолокационного поля.

Ранее NEWS.ru рассказывал, что армия Соединённых Штатов Америки намерена в ближайшее время заключить соглашение с компанией Lockheed Martin на поставку тестового оборудования второго поколения для находящихся в разработке ракет Precision Strike Missile (PrSM).

Обновлённые элементы заменят свои устаревшие аналоги, стоящие на боеприпасах и пусковых установках. Планируется приобрести 30 модернизированных комплектов оружия для испытаний. Они могут стать «убийцами» российских ЗРК С-400.