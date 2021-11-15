В РФ впервые применили авиаракеты с беспилотного вертолёта

Гендиректор компании «Кронштадт» Сергей Богатиков заявил, что в России прошли первые испытания беспилотного ударного вертолёта «Термит». При этом с борта дрона впервые запускались корректируемые авиационные ракеты, отметил он в беседе с РИА Новости.

Богатиков пояснил , что беспилотный вертолёт проекта «Термит» представили на форуме «Армия-2021». Разработанный НПП «Стрела», входящим в «Кронштадт», он был показан с ракетами С-8Л концерна «Калашников».

Предложенные концерном авиационные ракеты С-8Л действительно войдут в комплекс вооружения этого вертолёта. Первые испытания с применением этих боеприпасов уже были проведены в рамках инициативных работ, — подчеркнул гендиректор.

Тогда же на форуме Минобороны России заключило контракт с НПП «Стрела» на поставку этих беспилотных вертолётов. «Термит» оснащён оптико-локационной станцией и может нести три ракеты С-8Л калибра 80 мм. Ракеты с лазерной полуактивной головкой самонаведения имеют дальность полёта до шести километров.

Беспилотные вертолёты с ракетным вооружением в России прежде не применялись.

Ранее стало известно, что Россия значительно сократила технологическое отставание от Израиля и США в разработке беспилотников. Она обладает высоким уровнем научной школы в сфере авиационных технологий — наравне с лидирующими странами, сообщил Сергей Богатиков. По его словам, созданию современных беспилотников мешает недостаточное развитие российской промышленности в сфере базы электронных технологий.