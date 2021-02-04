В РФ создают первый противотанковый комплекс, сбивающий беспилотники

https://static.news.ru/photo/5930cb3e-6797-11e9-805e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sra Tyler Woodward / Global look press

Разработку первого в мире многоцелевого противотанкового ракетного комплекса (ПТРК), который сможет сбивать беспилотные летательные аппараты, начало АО «Конструкторское бюро приборостроения» (КБП). Об этом РИА Новости сообщил индустриальный директор комплекса вооружений Ростеха Бекхан Оздоев.

По словам Оздоева, в настоящее время ни одна страна в мире не располагает средствами, которые могли бы эффективно сбивать такие маломерные, маневренные и слабоконтрастные цели, как беспилотные летательные аппараты.

Новая разработка КБП представляет собой многоцелевое оборонительно-штурмовое оружие, способное поражать не только танки или бронетехнику, но и целый ряд целей, недостижимых ранее, включая беспилотники.

Для ракет нового многоцелевого комплекса разрабатываются уникальные для ПТРК комбинированные головки самонаведения сразу с двумя каналами — тепловизионным и оптическим. «Для нового комплекса создаются новые телетепловизионные головки самонаведения. Новые боеприпасы будут применяться по принципу «выстрелил — забыл», — добавил индустриальный директор.

Параллельно КБП работает над улучшением технологии изготовления боевых частей для ракет ПТРК.

Ранее NEWS.ru сообщал, что новый ударный комплекс «Гермес 2.0» планирует создать холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех». Помимо прочего, он будет оснащён более скоростной и мощной ракетой.