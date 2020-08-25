В РФ создадут радар для обнаружения роя беспилотников

https://static.news.ru/photo/81beb634-e6b1-11ea-9b11-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты НПК «НИИДАР» (входит в группу компаний РТИ) разрабатывают новую радиолокационную систему (РЛС), которая будет способна обнаружить беспилотники в составе роя.

По данным пресс-службы компании, существующие РЛС могут заметить рой БПЛА, однако они видят его «тучей». Новая система позволит узнать их количество.

Система разрабатывается в нескольких исполнениях — для секторного и для кругового контроля пространства, с возможностью обнаружения малогабаритных низкоскоростных беспилотных летательных аппаратов, в том числе находящихся в составе «роевых систем», — уточнили в «НИИДАР» во время форума «Армия-2020».

В пресс-службе пояснили, что число одновременно обнаруживаемых объектов ограничено только вычислительными мощностями системы.

Размер современных беспилотников может составлять несколько сантиметров, поэтому заметить такой миниатюрный дрон сложно, особенно если он летит в группе с другими, более крупными аппаратами.

В современных реалиях массового применения БПЛА, создание такой системы контроля позволит обезопасить ключевые объекты инфраструктуры от незарегистрированного вторжения в воздушное пространство с целью промышленного шпионажа либо совершения иных противоправных действий, — отметил гендиректор НПК «НИИДАР» Кирилл Макаров.

В компании считают, что разработка будет востребована как и государственными, так и частными структурами для охраны объектов. Кроме того, она обладает высоким экспортным потенциалом.

Ранее NEWS.ru писал, что стали известны некоторые детали о новом российском разведывательно-ударном беспилотнике «Гелиос». Его впервые представили на военно-техническом форуме «Армия-2020», который проходит с 23 по 29 августа в Подмосковье.