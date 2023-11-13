В России началась подготовка к производству первых образцов легких истребителей пятого поколения Checkmate. Зарубежная премьера однодвигательного самолета, также известного как Су-75, состоялась на авиасалоне Dubai Airshow 2021. Что об этом известно?
«На основе проведенных работ в проект были внесены изменения, что скорректировало и сроки первого вылета. Сегодня конструкторская документация передана на завод-изготовитель, начата подготовка производства первых образцов», — сообщили в госкорпорации «Ростех».
Когда будет создан первый образец истребителя
Глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил о наличии интереса к покупке российских однодвигательных истребителей и предположил, что создание первого опытного образца Checkmate возможно до конца 2025 года.
«Я рассчитываю, что это (создание первого образца Checkmate. — NEWS.ru) произойдет до конца 2025 года. <...> Да, интересанты есть. <...> И могу сказать, за эти два года мы собрали и запросы. В том числе внесли определенные коррективы в проект, для того чтобы он максимально был адаптирован к запросам заказчиков», — сказал министр.
Какие известны характеристики Checkmate
Checkmate — первый в России однодвигательный самолет пятого поколения. Он разработан компанией «Сухой» (входит в ОАК). Впервые был представлен на авиасалоне МАКС-2021. Самолет выполнен с применением технологий малозаметности и оснащен внутрифюзеляжным отсеком для средств поражения классов «воздух — воздух» и «воздух — поверхность». Истребитель способен поражать одновременно до шести целей.
К ключевым особенностям машины также относятся малая стоимость летного часа, открытая архитектура и высокие показатели по критерию «стоимость — эффективность». Масса полезной нагрузки превышает семь тонн. Скорость самолета составит 1,8 Маха, а боевой радиус — 3000 километров.
На настоящий момент Объединенная авиастроительная корпорация работает над тремя новыми модификациями Су-75 — одноместной, двухместной и беспилотной.
Сообщалось, что для оборудования новейшего российского однодвигательного истребителя Checkmate могут использовать двигатель со всеракурсным поворотным реактивным соплом, что улучшит маневренность самолета.
В чем преимущества Checkmate
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что Checkmate дешевле и экономически выгоднее американского истребителя F-35 Lightning II. Стоимость российских самолетов составит примерно $35 млн.
«К конкурентам я бы отнес JF-17, J-10, F-16, но сопоставимыми возможностями может похвастаться только F-35. Тем не менее наш самолет экономически выгоднее — как с точки зрения стоимости машины, так и со стороны стоимости летного часа. При этом он может брать на борт рекордный объем вооружения. Поэтому считаю, что у самолета хорошие экспортные перспективы», — объяснил он.
Заслуженный летчик-испытатель Герой России Магомед Толбоев рассказал NEWS.ru, что Checkmate представляет собой воплощение самых передовых разработок.
«У Checkmate чисто технические и механические достоинства: простота обслуживания и маневренность не только в воздухе, но и на земле. Его можно легко транспортировать — погрузил на танкер, повез в страны Латинской Америки и Ближнего Востока», — отметил летчик.
Обозреватель американского издания 19FortyFive Майя Карлин указала, что тактико-технические характеристики Checkmate, заявляемые разработчиком, выглядят привлекательными. По ее мнению, этими истребителями могут заинтересоваться ОАЭ, Вьетнам, Индия и Аргентина.
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