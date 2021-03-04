В РФ создадут броню для боевых машин, позволяющую им плавать

https://static.news.ru/photo/1f8ad186-47b1-11ea-b066-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России создаётся новая броня для боевых машин, позволяющая снизить их вес и повысить водоходность, сохранив при этом все характеристики прочности. Об этом рассказал генеральный директор предприятия — участника работ ООО «Военно-промышленная компания» (ВПК) Александр Красовицкий.

В интервью РИА Новости Красовицкий рассказал , что ВПК совместно с ЦНИИ чёрной металлургии имени Бардина провела серьёзную работу по уточнению ключевых позиций программы разработки и освоения производства новых сталей для бронетехники.

Уже в ближайшие месяцы мы готовы изготовить образцы броневых элементов из новых марок стали и приступить к их испытаниям на базе «Завода корпусов», — сообщил глава ВПК.

Красовицкий рассказал, что сейчас в России проводится пять научно-исследовательских работ по созданию броневых сталей. Все они дадут возможность серьёзно снизить вес боевых машин. При этом уровень необходимой защищённости должен сохраниться. Эти аспекты важны для обеспечения лучшей водоходности техники.

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