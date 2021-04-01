В РФ создадут беспилотник для борьбы с подводными лодками

Проект создания специального беспилотного летательного аппарата (БЛА) и системы управления для него для борьбы с подводными лодками прорабатывает министерство обороны РФ. В настоящее время изучаются потенциальные платформы для создания подобного аппарата. Об этом рассказывают "Известия".
В перспективе для борьбы с подводными лодками
Предполагается, что дронов будут запускать с наземных аэродромов или с кораблей, а управляться они будут с корабельных или воздушных командных пунктов. Для этого предполагается активно привлекать автоматизацию и элементы искусственного интеллекта.
По данным "Известий", дроны смогут самостоятельно поражать цели или наводить на них удары противолодочного оружия, размещённого на других носителях.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Счётная палаты США выпустила доклад о военном потенциале Вашингтона, Москвы и Пекина при проведении операций в электромагнитном спектре. По мнению специалистов, Россия и Китай в этом отношении представляют угрозу для Пентагона. Речь идёт как об уже имеющихся в РФ комплексах радиоэлектронной борьбы (РЭБ), так и об электромагнитном оружии, находящемся на стадии испытаний.