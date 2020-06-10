В РФ разрабатывают тяжёлые глубоководные военные беспилотники

Фото: ЦКБ МТ

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский рассказал, какое именно вооружение в перспективе должен получить истребитель МиГ-35. Это будет новое поколение высокоточного управляемого оружия класса «воздух — поверхность», в том числе и малокалиберные управляемые бомбы.

По его словам, к перспективному оружию можно отнести новые неуправляемые ракеты. Опять же «Бронебойщик» появился. Единственное, что вряд ли будет развиваться в ближайшее время — это пушечное вооружение, но и...