В РФ разрабатывают тяжёлые глубоководные военные беспилотники

Центральное конструкторское бюро морской техники (ЦКБ МТ) «Рубин» начало разработку комплексов тяжёлых и сверхтяжёлых автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА) для военных задач.
По словам гендиректора «Рубина» Игоря Вильнита, комплексы предназначены также и для комплексных исследовательских задач.
Также «Рубин» разрабатывает «Юнону» и «Амулет» — робототехнические комплексы на базе лёгких АНПА, сообщает ТАСС.
Крупным этапом в деятельности бюро стало развёртывание в 2013 году работ по созданию перспективного комплекса АНПА проекта «Клавесин-2Р-ПМ», — подчеркнул Вильнит.
Отмечается, что аппараты производятся по заказу Минобороны РФ.
Как ранее писал NEWS.ru, российский перспективный подводный беспилотный плавательный аппарат «Посейдон» впервые будет запущен осенью текущего года, он находится в разобранном виде.
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