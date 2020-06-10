Оружие

В РФ разрабатывают тяжёлые глубоководные военные беспилотники

17:56, 10 июня 2020 17
ЦКБ МТ Рубин ЦКБ МТ Рубин Фото: ЦКБ МТ

Центральное конструкторское бюро морской техники (ЦКБ МТ) «Рубин» начало разработку комплексов тяжёлых и сверхтяжёлых автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА) для военных задач.

По словам гендиректора «Рубина» Игоря Вильнита, комплексы предназначены также и для комплексных исследовательских задач.

Также «Рубин» разрабатывает «Юнону» и «Амулет» — робототехнические комплексы на базе лёгких АНПА, сообщает ТАСС.

Крупным этапом в деятельности бюро стало развёртывание в 2013 году работ по созданию перспективного комплекса АНПА проекта «Клавесин-2Р-ПМ», — подчеркнул Вильнит.

Отмечается, что аппараты производятся по заказу Минобороны РФ.

Как ранее писал NEWS.ru, российский перспективный подводный беспилотный плавательный аппарат «Посейдон» впервые будет запущен осенью текущего года, он находится в разобранном виде.

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