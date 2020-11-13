В правительстве исключили возможность срыва гособоронзаказа в ядерной сфере

https://static.news.ru/photo/8a2b83fa-273a-11eb-8808-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-премьер России по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов заявил, что укрепление ядерной триады страны — это приоритет развития ВПК и срыв гособоронзаказа в этой сфере недопустим.

Это самый приоритет наш, здесь не может быть даже и предпосылки к срыву. За этим очень тщательно смотрим, это наша и, в общем-то, мировая безопасность. Поэтому здесь всё нормально, не беспокойтесь, — приводит РИА Новости слова зампредседателя правительства.

Также он заявил, что вся техника в управлении ядерными вооружениями в России произведена в нашей стране, речи о заказе подобного оборудования за рубежом быть не может.

Здесь никаких не может быть импортных решений. Здесь должна быть стопроцентная гарантия доведения сигнала боевого управления, поэтому это только отечественные решения, — заявил Борисов.

Он добавил, что в РФ нет проблем с нехваткой производственных мощностей для оснащения ядерной сферы.

Ранее NEWS.ru писал, что в Госдепе США всерьёз обеспокоены появлением в России подводных беспилотников «Посейдон», способных нести ядерное вооружение и готовых мгновенно ответить ударом на угрозу применения оружия массового поражения в отношении РФ.

Помощник госсекретаря США Кристофер Форд подчеркнул, что Вашингтону остаётся лишь надеяться на то, что заявления Москвы об оборонном назначении всех связанных с ядерным оружием разработок правдивы.

О создании подводного беспилотного аппарата «Посейдон» сообщил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Эта техника может передвигаться на очень большой глубине и на межконтинентальную дальность. При этом скорость «Посейдона» кратно превышает скорость подлодок, самых современных торпед и всех видов надводных кораблей.