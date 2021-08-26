В Польше заявили о проблемах в конструкции танка «Армата»

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Электромагнитная катапульта для старта палубных истребителей будет создаваться в России одновременно со строительством авианосца. Об этом РИА Новости заявил генеральный директор Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

Создание электромагнитной катапульты должно быть тесно взаимосвязано с созданием авианосца, на котором она будет устанавливаться, работы будут вестись параллельно, — цитирует его агентство. Рахманов добавил, что заказа от Минобороны на...