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В Польше заявили о проблемах в конструкции танка «Армата»

07:09, 27 августа 2021
В Польше заявили о проблемах в конструкции танка «Армата» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Минобороны России получило первую партию танков Т-14 «Армата» и это может говорить о ряде проблем в конструкции боевой машины. Такой вывод сделал портал Defence24.

Эксперты польского портала отметили, что в российские войска отправлены не серийные, а опытные варианты «Арматы».

Потребность российской армии в Т-14 составляет примерно 2300 единиц. Тем не менее, производство такого количества может быть очень сложным для военной промышленности, в частности, для Уралвагонзавода <...> поскольку он давно борется с финансовыми проблемами, — подчеркнул Defence24.

Ранее стало известно, что Ростех поставил российским военным первую партию танков Т-14 «Армата». Об этом рассказал первый заместитель гендиректора госкорпорации Владимир Артяков. Он уточнил, что речь идёт об опытной промышленной партии боевой машины, разработанной на концерне «Уралвагонзавод».

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