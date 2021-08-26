В Польше заявили о проблемах в конструкции танка «Армата»

Минобороны России получило первую партию танков Т-14 «Армата» и это может говорить о ряде проблем в конструкции боевой машины. Такой вывод сделал портал Defence24.
Эксперты польского портала
Потребность российской армии в Т-14 составляет примерно 2300 единиц. Тем не менее, производство такого количества может быть очень сложным для военной промышленности, в частности, для Уралвагонзавода <...> поскольку он давно борется с финансовыми проблемами, — подчеркнул Defence24.
Ранее стало известно, что Ростех поставил российским военным первую партию танков Т-14 «Армата». Об этом рассказал первый заместитель гендиректора госкорпорации Владимир Артяков. Он уточнил, что речь идёт об опытной промышленной партии боевой машины, разработанной на концерне «Уралвагонзавод».