В Минобороны США заявили, что Россия и Китай превосходят Соединённые штаты в области разработки гиперзвукового оружия. Об этом
Марк Льюис подчеркнул, что российская сторона вырвалась вперёд по разработкам после периода холодной войны, а Китай, несмотря на отставание по времени, смог внести внушительные средства в эту область и догнать Россию.
Майкл Уайт пояснил, что американская сторона разрабатывает гиперзвуковую крылатую ракету воздушного базирования и, что, вскоре, могут появиться и другие системы.
Как писал NEWS.ru ранее, президент РФ Владимир Путин заявил, что новое российское гиперзвуковое оружие позволит сохранять стратегический баланс и стабильность в мире.
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