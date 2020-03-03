https://static.news.ru/photo/a4724984-5cdc-11ea-8e4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Jie/Xinhua/GlobalLookPress

В Минобороны США заявили, что Россия и Китай превосходят Соединённые штаты в области разработки гиперзвукового оружия. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на руководителя исследовательских и инженерных программ Минобороны США Марка Льюиса и его заместителя по гиперзвуковым системам Майкла Уайта.

Марк Льюис подчеркнул, что российская сторона вырвалась вперёд по разработкам после периода холодной войны, а Китай, несмотря на отставание по времени, смог внести внушительные средства в эту область и догнать Россию.

Майкл Уайт пояснил, что американская сторона разрабатывает гиперзвуковую крылатую ракету воздушного базирования и, что, вскоре, могут появиться и другие системы.

Как писал NEWS.ru ранее, президент РФ Владимир Путин заявил, что новое российское гиперзвуковое оружие позволит сохранять стратегический баланс и стабильность в мире.