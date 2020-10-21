В НАТО поддержали продление Договора о СНВ

https://static.news.ru/photo/356f84d4-137f-11eb-994b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andreas Franke/Global Look Press

Североатлантический альянс поддерживает продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и прогресс в этом направлении. Об этом 21 октября заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

На пресс-конференции в преддверии видеоконференции министров обороны стран Альянса 22–23 октября он сообщил, что оборонные расходы стран — членов НАТО продолжили расти в 2020 году, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции.

Шестой год подряд мы наблюдаем увеличение расходов. В этом году увеличение составило 4,3%. Ожидаем, что эта тенденция сохранится, — цитирует ТАСС Столтенберга.

Соединённые Штаты также готовы немедленно провести переговоры с Россией, чтобы уладить остающиеся разногласия по соглашению о контроле над вооружениями. Об этом заявила представитель Госдепа США Морган Ортагус.

Ранее Россия предложила Соединённым Штатам продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений на один год и при этом готова вместе с США взять на себя политическое обязательство о том, чтобы «заморозить» на данный период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов.

До этого президент РФ Владимир Путин дал поручение главе МИД РФ Сергею Лаврову сформулировать позицию Кремля по ДСНВ и представить её США. Об этом глава страны сообщил на совещании с постоянными членами Совета безопасности России. В ответ глава российского внешнеполитического ведомства пообещал сделать это «как можно скорее».

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) был подписан в 2010 году и остаётся в силе до 5 февраля 2021-го. Документ предусматривает сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков — до 700 единиц.

По обоюдному согласию действие договора может быть продлено не более чем до 2026 года. Москва уже неоднократно призывала Вашингтон не затягивать с решением данного вопроса, писал NEWS.ru.