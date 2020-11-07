В Москве открылась инсталляция в честь парада 7 ноября 1941 года: фото

В России стартовали стратегические военные учения «Кавказ-2020» и второй этап белорусско-российского учения «Славянское братство — 2020». В «Кавказ-2020» участвуют около 80 тысяч человек, приглашены порядка тысячи иностранных военных. С 21 по 26 сентября на территории Южного военного округа под руководством начальника Генерального штаба, первого заместителя министра обороны Валерия Герасимова пройдут мероприятия на полигонах Прудбой, Ашулук, Капустин Яр, наземных авиационных полигонах Арзгирский и Копанской. Кроме того, в акваториях Чёрного и Каспийского морей будут разыграны эпизоды действий группировок Черноморского флота и Каспийской флотилии, к ним также присоединятся военные корабли Ирана.

Во втором этапе учений «Славянское братство - 2020» задействованы свыше 500 единиц боевой техники, из них: 90 танков, 350 боевых бронированных машин, свыше 130 орудий, реактивных систем залпового огня и...