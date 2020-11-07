В Москве открылась инсталляция в честь парада 7 ноября 1941 года: фото

Сегодня, 7 ноября, на Красной площади в Москве заработал Музей инсталляций под открытым небом, который посвятили 79-летию военного парада, прошедшего в этот день в 1941 году. Для москвичей и гостей столицы там представлена различная военная техника, в том числе гвардейский миномёт БМ-13 «Катюша» и 85-мм зенитная пушка образца 1939 года, а также множество моделей танков, например, Т-70, Т-38, Т-26 (1933 год), Т-34 (1941 год). Кроме того, гости выставки могут ознакомиться со стендами с фотографиями и поближе рассмотреть оборонительные укрепления.
На выставке соблюдаются все противовирусные меры безопасности. Фото с места событий — в галерее NEWS.ru.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru