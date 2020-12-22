В Минобороны заявили об увеличении скорости ракет «Авангард»

https://static.news.ru/photo/f5cd584a-443b-11eb-bb86-fa163e074e61_660.jpg Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

Минобороны опубликовало новые данные о скорости полёта гиперзвукового блока ракетного комплекса «Авангард». Согласно новым данным, скорость новейшей межконтинентальной баллистической ракеты достигает 28 Махов.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на доклад «Основные итоги деятельности Вооружённых сил РФ в 2012–2020 годах», «Авангард» разгоняется до 28 Махов. Это соответствует примерно 7,5 км в секунду.

В 2018 году вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что на испытаниях «Авангард» достиг скорости 27 Махов. Ранее президент РФ Владимир Путин говорил, что скорость блока «Авангарда» в плотных слоях атмосферы может превышать 20 Махов.

В Махах измеряют скорость звука в определённой среде. На разной высоте этот показатель разный, как и плотность воздуха. Так, у земной поверхности 1 Мах составляет 340 метров в секунду.

Как писал NEWS.ru, РФ перевооружает первое в ВС РФ соединение, имеющее в распоряжении ракетный комплекс «Авангард», заявили в Минобороны России. Установили новейшую отечественную межконтинентальную баллистическую ракету с помощью специальной транспортно-загрузочной системы. Всю сложнейшую процедуру провели за несколько часов.

«Авангард» способен совершать полёты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз. При движении к цели планирующий крылатый блок осуществляет глубокое маневрирование — как боковое, на несколько тысяч километров, так и по высоте. Это делает его неуязвимым для средств противовоздушной и противоракетной обороны.