В Минобороны заявили об увеличении скорости ракет «Авангард»

Минобороны опубликовало новые данные о скорости полёта гиперзвукового блока ракетного комплекса «Авангард». Согласно новым данным, скорость новейшей межконтинентальной баллистической ракеты достигает 28 Махов.
Как
В 2018 году вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что на испытаниях «Авангард» достиг скорости 27 Махов. Ранее президент РФ Владимир Путин говорил, что скорость блока «Авангарда» в плотных слоях атмосферы может превышать 20 Махов.
В Махах измеряют скорость звука в определённой среде. На разной высоте этот показатель разный, как и плотность воздуха. Так, у земной поверхности 1 Мах составляет 340 метров в секунду.
Как писал NEWS.ru, РФ перевооружает первое в ВС РФ соединение, имеющее в распоряжении ракетный комплекс «Авангард», заявили в Минобороны России. Установили новейшую отечественную межконтинентальную баллистическую ракету с помощью специальной транспортно-загрузочной системы. Всю сложнейшую процедуру провели за несколько часов.
«Авангард» способен совершать полёты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз. При движении к цели планирующий крылатый блок осуществляет глубокое маневрирование — как боковое, на несколько тысяч километров, так и по высоте. Это делает его неуязвимым для средств противовоздушной и противоракетной обороны.