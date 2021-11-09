В Минобороны заявили, что США изучают у Крыма зону возможного конфликта

Два стратегических бомбардировщика ВВС США выполнили внеплановый полёт над Чёрным морем в 100 километрах от границы России. В Минобороны России назвали это изучением возможного театра военных действий при подготовке Киевом силового решения в Донбассе, передаёт РИА Новости.

С учётом того, что в учении помимо американских ВМС планируется задействование тактической, патрульной и стратегической авиации, а также контингентов вооружённых сил Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украины, налицо изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Киевом силового решения на юго-востоке, — заявили в российском военном ведомстве.

В ведомстве уточнили, что с 30 октября в акватории Чёрного моря находится эсминец с управляемым ракетным оружием Portеr ВМС США. Кроме того, 3 ноября в море зашёл танкер John Lеnthall ВМС США и 4 ноября прибыл штабной корабль Mount Whitnеy ВМС США.

Черноморским флотом выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей ВМС США в акватории Чёрного моря, — резюмировали в ведомстве.

Ранее стало известно, что в конгрессе призвали президента США Джо Байдена направить боевые корабли к берегам Украины. С таким призывом к американскому лидеру обратились республиканцы Майк Роджерс и Майк Тернер. Конгрессмены также указали, что Киеву требуется поддержка в виде поставок оружия.