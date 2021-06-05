Минобороны показало удар Су-34 по «вражескому» аэродрому

Минобороны России опубликовало в YouTube видео, в котором показана атака сверхзвуковым истребителем-бомбардировщиком Су-34 аэродрома условного противника. Ролик был снят в ходе учений в Курганской области.
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В учениях были задействованы около 20 самолётов и свыше 200 человек лётного и инженерно-технического состава смешанного авиаполка, который дислоцируется в Челябинской области.
Ранее сообщалось, что боевые возможности Су-34 расширили за счёт оснащения универсальными контейнерами разведки (УКР). Новинки позволяют автоматически и в реальном времени передавать данные по защищённому каналу связи с борта самолёта наземным силам и тем самым вести боевые действия в едином информационном пространстве.