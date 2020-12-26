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Замминистра обороны РФ рассказал об интересе к технике, испытанной в Сирии

20:17, 27 декабря 2020 27
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская продукция военного назначения, испытанная в Сирии, вызывает интерес у иностранных партнёров России. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

В первую очередь, конечно же, проявляется заинтересованность в приобретении российской ПВН, подтвердившей свою высокую надёжность и эффективность в реальных боевых действиях против международных террористических группировок в Сирии, — цитирует его «Российская газета».

Фомин рассказал, что в список данной техники входит стрелковое оружие, авиационная техника, средства противовоздушной обороны (ПВО), системы радиоэлектронной борьбы, ударные ракетные комплексы, военно-морская техника и другие виды ПВН. Благодаря этому интересу мощности предприятий, которые их выпускают, загружены на годы вперёд.

У партнёров интерес вызывают современные средства ПВО. Фомин считает, что это связано с тем, что они хорошо защищают от прилетающей на крыльях бомбардировщиков и беспилотников «демократии». Те, кто понимает жизненную необходимость ПВО, закупает эти системы в России или планирует это сделать.

Ранее NEWS.ru сообщал, что госсекретарь США Майк Помпео заявил: цель американских санкций против Турции из-за покупки С-400 — помешать России получать доходы и влияние. Об этом дипломат рассказал по телефону министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу. Помпео также подчеркнул, что санкции не были направлены на подрыв военного потенциала или боевой готовности Турции.

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