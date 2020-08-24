В Минобороны придумали замену «Армате»

https://static.news.ru/photo/2c307a02-e66d-11ea-82a8-fa163e074e61_660.jpg Танк Т-14 «Армата» Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалисты Минобороны России разработали концепцию двухзвенного «танка будущего», который должен прийти на смену «Армате». Проект представлен 38-м Научно-исследовательским испытательным институтом бронетанкового вооружения и техники (НИИИ БТВТ) в рамках форума «Армия-2020».

В институте считают, что танк «Армата» и его версии останутся эффективными в бою до 2040-х годов, сообщает ТАСС. Заменой «Арматы» должна стать боевая машина с двухзвенной сочленённой конструкцией. О ней рассказал замначальника НИИИ БТВТ полковник Евгений Губанов.

Передний боевой модуль может иметь отделение управления с тремя членами экипажа, находящимися в высокозащищённой бронированной капсуле. В средней части боевого модуля планируется размещение необитаемой башни с установкой в неё электротермохимической пушки с автоматом заряжания, — отметил Губанов.

По его словам, во втором звене танка, соединённым сцепкой с первым, будет находиться многотопливный газотурбинный двигатель на 3000 л. с. Там же будут находиться воздушные и наземные дроны. Их задачей станет охрана боевой машины, разведка и поиск мин.

Электротермохимической пушке танка вместо пороха потребуются новые составы. Они станут воспламеняться электрическим разрядом. На вооружении танка будут стоять гиперзвуковые снаряды и самонаводящиеся ракеты вертикального старта, дальность полёта которых составит до 12 км.

«Танк будущего» оснастят комплексом активной защиты, лазерной ослепляющей установкой и генератором электромагнитных импульсов. Экипаж танка будет получать информацию от множества внешних датчиков, что называется техническим зрением типа «прозрачная броня».

Ранее NEWS.ru сообщал, что новейший российский танк Т-14 «Армата», созданный концерном «Уралвагонзавод», прошёл тестирование в режиме без экипажа. Об этом рассказали в пресс-службе предприятия. В сообщении отмечается, что появление тяжёлых боевых машин, управляемых в беспилотном режиме, является вопросом ближайшего будущего. Минобороны России до конца 2021 года должно получить от «Уралвагонзавода» 132 танка Т-14 и Т-15 на платформе «Армата».